Rai – Sarri non ha ancora detto sì all’Atalanta: potrebbe essere decisiva una mossa di De Laurentiis

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di calciomercato della Rai, ha svelato delle novità per quanto riguarda la situazione allenatore in casa Napoli nel corso del Tg Sport. Stando a quanto da lui riportato, Maurizio Sarri, che chiede carta bianca e garanzie sulla gestione tecnica, non avrebbe ancora detto all’Atalanta, nonostante i 3,5 milioni annui offerti dalla società, forte dell’arrivo di un Ds a lui gradito come Cristiano Giuntoli. Sul tavolo c’è anche il Napoli, pronto ad offrirne 2,5. Perché l’ago della bilancia possa pendere in favore degli azzurri, potrebbe essere necessario un incontro con Aurelio De Laurentiis. La dirigenza partenopea valuta però anche il profilo di Vincenzo Italiano. Risulta invece sfumato Massimiliano Allegri che rimarrà al Milan, mentre non è mai stato contattato Roberto Mancini, che però lascerebbe contratto e soldi in Qatar pur di allenare il Napoli.