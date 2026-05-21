Napoli-Udinese sarà diretta da Zanotti di Rimini. Prontera al Var

Sono appena state rese note le designazioni arbitrali per quanto riguarda la trentottesima e ultima giornata di Serie A. In questa, il Napoli di Antonio Conte, alla sua ultima gara in azzurro sfiderà l’Udinese al Maradona il giorno domenica 24 maggio alle ore 18:00 L’incontro, sarà diretto dal signor Andrea Zanotti della sezione di Rimini. Verrà assistito dai guardalinee Capaldo e Pascarella mentre il quarto uomo sarà Manganiello. Il Var sarà presieduto dal signor Alessandro Prontera della sezione di Bologna, e ad assisterlo ci sarà Pairetto.

NAPOLI – UDINESE h. 18.00

ZANOTTI

CAPALDO – PASCARELLA

IV: MANGANIELLO

VAR: PRONTERA

AVAR: PAIRETTO