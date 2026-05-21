Il Mattino – Pista Italiano, il tecnico è da tempo sulla lista di ADL. Spunta un suo recente

Vincenzo Italiano è la terza pista per quanto riguarda i discorsi del futuro allenatore del Napoli. Il tecnico del Bologna, da tempo un pupillo di Aurelio De Laurentiis, non è una scelta di ripiego. Lo riporta l’edizione odierna de Il Mattino, che sottolinea come egli abbia trascorso dei giorni fuori città a seguito dell’ultima vittoria in campionato, proprio quando ha capito di poter essere sulla lista di ADL.

“Una terza strada c’è? Anche di più, forse. Siamo appena all’inizio della off season. Nei giorni dopo la vittoria sull’Atalanta, Vincenzo Italiano ha speso qualche ora di relax fuori città, ore in cui ha capito di poter essere una alternativa per De Laurentiis qualora le prime piste dovessero diventare impraticabili. Da sempre è nella lista del Napoli, gli anni a Bologna non hanno entusiasmato al massimo ma resta uno degli allenatori più apprezzati della Serie A”