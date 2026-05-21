Il Mattino – Nessun discorso d’addio e testa all’Udinese. La giornata di ieri di Conte

Nessun discorso d’addio, il futuro resta l’Udinese contro cui andrà in campo la miglior formazione. L’edizione odierna de Il Mattino parla della giornata trascorsa ieri da Antonio Conte a Castel Volturno, prossimo ad allenare per l’ultima volta il Napoli nella partita di domenica. Di seguito, il racconto.

“Nessun discorso d’addio, nessuno slancio al futuro. Il futuro resta l’Udinese e quella necessità di chiudere al meglio. Il messaggio di Conte è chiaro, trasferito anche ieri al gruppo azzurro che si è ritrovato al centro tecnico: l’allenatore è sembrato a tutti più rilassato rispetto al recente passato, segnale – per chi ha imparato a conoscerlo in questi due anni – che un capitolo importante sta per chiudersi. Ma bisognerà chiuderlo al meglio per sé stessi, per il club, soprattutto per i tifosi che saranno al Maradona domenica sera. The last dance. L’ultimo ballo di Antonio non prevede scorciatoie. Per lui questi due anni di Napoli sono stati importanti, sono sembrati ben più di un biennio. In questi due giorni di pausa lo ha fatto capire anche a chi ha incontrato: tifosi, addetti ai lavori, persino al sindaco. Che Napoli fosse entrata dentro a tutta la famiglia Conte era chiaro a tutti. E quindi andrà onorata fino all’ultimo secondo insieme. In campo ci andrà ancora una volta la squadra migliore, nessuno sconto. Certo che bisognerà gestire le energie: in tanti hanno già la valigia pronta, chi per le vacanze già prenotate, chi per un Mondiale che andrà onorato. Tutti, però, con la testa a quello che sarà”.