Il Mattino – Il secondo posto non solo uno sfizio: contro l’Udinese pronta la miglior formazione

Il secondo posto non è solo uno sfizio, ma un vero e proprio obiettivo. Si tratta di quel che può essere l’ultimo regalo di Antonio Conte da allenatore del Napoli. Motivo per cui, riporta Il Mattino, non sarà risparmiato nessuno: contro l’Udinese verrà proposta la miglior formazione, quella che ha fornito le maggiori garanzie nel corso di quest’annata. Di seguito, ecco quanto raccontato.

“Altro che sfizio, in realtà, il secondo posto è un obiettivo vero e proprio. E dopo aver centrato la Champions League per il prossimo anno, il piazzamento in campionato dietro l’Inter potrebbe essere l’ultimo piccolo “regalo” della gestione Conte a Napoli dopo due trofei e due qualificazioni alla coppa più importante. Un piazzamento che significa blasone, continuità rispetto alla passata stagione, ma anche soldi certi in cassa da cui poter ripartire tra poche settimane. Per farlo, però, il Napoli dovrà prendersi almeno un punto contro l’Udinese in quella che sarà l’ultima probabile volta per tanti, non solo per l’allenatore. Serve il meglio, servono impegno, convinzione, rabbia e voglia di prendersi l’ennesima vittoria insieme con il secondo posto. Gli ingredienti di Conte dall’inizio alla fine. Per chiudere da Napoli ma anche per ripartire ancora più forti il prossimo anno. Conte non ha intenzione di staccare la spina, non ne vuole sapere di lasciare come se la sfida con l’Udinese non avesse significato. Ne ha, eccome. E lo sanno tutti. Infatti nessuno sarà risparmiato. Niente spazio alle seconde linee anche perché di seconde linee in questa squadra non ce ne sono. Ma andrà in campo la squadra migliore, quella che ha regalato maggiore affidabilità fin qui e le certezze migliori. Per vincere e poi salutarsi senza alcun rimorso”.