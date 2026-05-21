Il Mattino – Allegri pista parallela a Sarri. Non è un segreto il suo rapporto con ADL e Manna

“Il Napoli si sta interessando, perché non è un segreto il rapporto sia con De Laurentiis che con Manna, che ha già lavorato con lui a Torino”. È quanto rivela l’edizione odierna de Il Mattino a proposito dell’interesse della dirigenza per Massimiliano Allegri. L’attuale tecnico del Milan è uno dei principali indiziati come sostituto di Antonio Conte. Prima però, dovrà concludere la sua stagione in rossonero, valutare se ci sono i margini per una seconda stagione. Tuttavia, la pista non è fredda, anzi, è ritenuta parallela a quella percorsa per Maurizio Sarri. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Nelle ultime ore (anzi, di più, nelle ultime settimane) Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna hanno iniziato a pensare con insistenza a Max, anche se il lavoro con Sarri non si è fermato, andando avanti in maniera parallela, con incontri più o meno vicini e proposte più o meno formali. Allegri diventa un candidato forte per la panchina del Napoli perché il legame con la dirigenza azzurra è sempre stato cosa nota. Più volte Allegri è sembrato un profilo ideale per raggiungere De Laurentiis a Napoli, ma la storia ha preso una strada diversa sempre e lo scorso anno Max ha trovato destinazione nuovamente in quel Milan bis che sperava di rilanciare alla contiana maniera. Un anno più tardi tutto o molto per Max dipende da come finirà domenica”.