CdS – Verso Napoli-Udinese, sabato squadra in ritiro! Formazione, dentro Politano e De Bruyne

Antonio Conte non ha intenzione di fare sconti. Nonostante la Champions sia stata acquisita, quella contro l’Udinese sarà una partita vera, da affrontare come tutte le altre. Tant’è vero che la squadra andrà in ritiro, come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport. C’è da blindare il secondo posto, così per chiudere al meglio il ciclo contiano. In chiave formazione invece, è presto per fare supposizioni. Il tecnico, però, va verso il rientro tra i titolari di Politano e di De Bruyne.

Di sicuro, Politano rientrerà dopo la squalifica di Pisa. Poi, tra i dubbi che potrebbero attraversare i pensieri di Conte, ci sarà spazio anche per il possibile ritorno di De Bruyne dal primo minuto al posto di Elmas dopo la panchina iniziale di Pisa e l’ingresso nel secondo tempo. Idee e riflessioni da affi dare ai prossimi giorni fino alla rifinitura di sabato. Attesa per l’ultima formazione di una stagione in cui Conte è riuscito a conquistare un altro trofeo e poi quella Champions come ultimo regalo al club prima dei saluti. Magari da allegare a un secondo posto la cui idea sarà benzina per quest’ultima settimana di lavoro prima del sipario.