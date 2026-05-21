CdS – Avvistato Manna in centro con McTominay. Rinnovo più vicino?

Scritto da:
Elia Falco
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Tra le priorità del Napoli che verrà c’è il rinnovo di Scott McTominay. Lo scozzese è un punto fermo della squadra e, un intervento non preventivo, potrebbe esporlo alla vetrina dei Mondiali e ad assalti di mercato. Motivo per cui, non è un segreto, la società lavora da tempo al rinnovo. A tal proposito, ieri il Ds Giovanni Manna è stato pizzicato in centro proprio insieme all’ex Manchester United. Dunque, il suo rinnovo sembra decisamente ben instradato. Lo riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

Ieri sera il ds Manna è stato avvistato a cena in centro, a Chiaia, con McTominay: non serve un indovino per capire che il piatto forte sul tavolo sia stato il rinnovo di Scott già molto ben avviato da mesi. Il tutto, nello stesso locale raffinato in cui un anno fa proprio Manna, De Laurentiis e Conte annunciarono il rinnovo della promessa azzurra d’amore“.

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