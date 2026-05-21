Ad Bologna: “Italiano? Parlate troppo! Ha un contratto con noi e vogliamo andare avanti”

Claudio Fenucci, Ad del Bologna, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport. Tra gli argomenti, ha parlato a proposito del futuro di Vincenzo Italiano, tra i tecnici favoriti a sostituire Antonio Conte sulla panchina del Napoli.

“Italiano? Voi parlate molto perché dovete riempire le trasmissioni, spesso a sproposito. Italiano è il nostro allenatore, ha un contratto e ci piace come ha costruito questo percorso. Non è solo un fatto contrattuale, ma anche di empatia che abbiamo con lui. Desideriamo di proseguire. Se si dovesse scontrare qualcosa ci saranno discussioni? Non ci pensiamo proprio, noi andremo avanti con Italiano a programmare la prossima stagione”.