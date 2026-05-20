Tuttosport – Napoli, l’addio di Conte farà risparmiare 22 milioni lori

Il Napoli e Antonio Conte sono pronti a separarsi. Il suo saluto, riporta Tuttosport, farebbe risparmiare alla società circa 22 milioni lordi. Spunta l’ipotesi di una risoluzione a zero, che però potrebbe verificarsi solo se arrivasse una nuova proposta lavorativa. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Ieri c’è stata una accelerazione, con tanto di particolari a corredo di quella che sembrerebbe diventata una separazione a tutti gli effetti. Si parla di risoluzione consensuale, cioè Conte e i suoi 12 collaboratori (qualcuno di essi dovrebbe rimanere, come il preparatore dei portieri Alejandro Lopez ed il team manager Paolo Rea) lascerebbero al Napoli i 22 milioni lordi previsti dai contratti in scadenza nel 2027. Il coach ne percepisce 8,5 netti annui che, uniti ai 7,5 lordi di Lukaku e agli 11 di De Bruyne, diventerebbero un risparmio da 30 milioni per le casse del club, quasi prosciugate nelle 2 stagioni contiane. In realtà, l’uscita di scena di tutto il clan Conte sarebbe a zero euro solo se nel frattempo arrivasse un’altra proposta lavorativa (la Nazionale ed il Milan sullo sfondo), altrimenti una buonuscita verrebbe comunque riconosciuta all’allenatore ed al suo staff. Aurelio avrebbe preso atto della volontà del tecnico, che gli sarebbe stata manifestata circa un mese fa, decisione che Conte avrà preso perché De Laurentiis gli avrebbe comunicato la necessità di una spending review sul monte ingaggi e sul mercato. Per Conte, si sa, c’è pure la possibilità di diventare il ct della Nazionale azzurra”.