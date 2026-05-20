Tuttosport – Napoli, la lista degli allenatori. Sarri in cima alla lista, subito dietro Mancini e Inzaghi

Il Napoli è al lavoro per trovare il sostituto di Antonio Conte. Come riporta Tuttosport, in cima alla lista dei desideri di Aurelio De Laurentiis c’è il ritorno di Maurizio Sarri, attenzionato però anche dall’Atalanta. Piacciono perà anche Roberto Mancini e Simone Inzaghi, senza dimenticare Stefano Pioli e Vincenzo Italiano. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Al primo posto tra quelli graditi c’è Maurizio Sarri, ma su di lui insiste l’interesse dell’Atalanta per bocca di Cristiano Giuntoli che sta trattando con la Dea per il ruolo di direttore sportivo. Altro nome di caratura internazionale è Roberto Mancini, attuale tecnico dell’Al Saad: rinuncerebbe ai 20 milioni che percepisce oggi per abbracciare la causa Napoli. Discorso identico anche per Simone Inzaghi, tecnico dell’Al Hilal (guadagna 26 milioni a stagione), ma che sta per rassegnare le dimissioni, oltre a Stefano Pioli che ha strappato il contratto con la Fiorentina: aveva altri due anni a 3 milioni netti a stagione. La scommessa, invece, potrebbe essere quella di Italiano: una scommessa che De Laurentiis sarebbe ben felice di giocare”.