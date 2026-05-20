Tmw – Conte, la sensazione che il lavoro sia finito ha avuto la meglio sull’idea di rimanere. Ma al momento non ci sono offerte

Antonio Conte lascerà il Napoli dopo la partita contro l’Udinese. Al momento però, il tecnico non ha offerte da poter valutare. Non c’è un vero e proprio forcing della Juventus, così come ci sono dei dubbi sull’ipotesi Nazionale. Lo riporta il portale Tuttomercatoweb.

“Antonio Conte saluterà il Napoli dopo la sfida contro l’Udinese di sabato delle ore 18. Sarà un ultimo appuntamento prima di una risoluzione consensuale che non porterà strascichi dal punto di vista economico per gli azzurri. La sensazione che il proprio lavoro sia finito – anche a causa di una pressione che è montata nel corso dell’ultimo anno – ha avuto la meglio sull’idea di rimanere. Però Antonio Conte in questo momento non ha nessuna offerta in mano. La Juventus sta ragionando sul futuro, perché se è vero che Luciano Spalletti ha firmato un contratto biennale (ed era stato confermato al netto del quarto posto) non si possono escludere scenari imprevedibili, soprattutto dovesse aprirsi un domino panchine straordinario. Poi c’è la Nazionale. Se è vero che la FIGC non ha ancora un presidente – seppur il nome corretto sia quello di Malagò – dall’altro lato i ragionamenti sono già stati fatti. Conte è uno dei primissimi nomi e se non dovesse avere un contratto, ecco che potrebbe accettare. C’è un però: l’Italia avrebbe bisogno di lui per almeno quattro anni. Ed è questo un discorso che potrebbe frenarlo nello scegliere un ritorno in azzurro: fino al prossimo Mondiale sarebbe legato mani e piedi alla Federazione, senza possibilità di ritornare indietro. Dunque lo scenario è il seguente: Conte si dimetterà per tutto quello che è successo nell’ultimo anno, senza una destinazione ancora certa. Ovviamente gli ingranaggi si possono muovere anche a brevissimo giro di posta”.