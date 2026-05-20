Sky – Sarri profilo più seguito, ma c’è anche l’Atalanta. Subito dopo Allegri e Italiano

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato di Sky, ha svelato alcune novità riguardanti la situazione allenatore in casa Napoli sul proprio sito ufficiale. Stando a quanto riportato, Maurizio Sarri rimane il profilo maggiormente approfondito dalla dirigenza partenopea, con contatti costanti. Su di lui però, c’è anche l’Atalanta, che ha come principale candidato a Ds Cristiano Giuntoli, con cui il tecnico della Lazio ha lavorato proprio in azzurro. Il Napoli segue però anche Massimiliano Allegri, che ha già lavorato con il Ds Manna. Sullo sfondo c’è anche Vincenzo Italiano, seguito anche dai bergamaschi qualora Sarri rifiutasse. Il suo nome potrebbe tornare in auge qualora Sarri scegliesse il progetto Dea e Allegri rimanesse al Milan.