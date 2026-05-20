Rai – Sarri aspetta un forte segnale da ADL. C’è il gradimento di Di Lorenzo! Il mister ha già chiesto a Manna di 4 elementi

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di calciomercato, ha parlato ai microfoni di Rai News 24 a proposito della situazione riguardo un possibile ritorno di Maurizio Sarri al Napoli. Stando a quanto riportato, l’idea di Aurelio De Laurentiis e di Giovanni Manna è quella di annunciare il nuovo allenatore entor la fine del mese. Il profilo preferito sarebbe proprio quello di Sarri, davanti ai vari Vincenzo Italiano, Fabio Grosso, Enzo Maresca, Cesc Fabregas, Thiago Motta, Simone Inzaghi e Gian Piero Gasperini. I motivi principali di questa posizione – prosegue nel suo racconto Venerato – della dirigenza sono tre. Il primo su tutti è la disponibilità del tecnico, nonostante il forte pressing dell’Atalanta (che offre 3,5 milioni annui) di Cristiano Giuntoli. A questo, si aggiunge il gradimento di figure di spicco dello spogliatoio come Di Lorenzo. Ultimo, ma non per importanza, l’affetto della piazza. Al momento, la società offre 2,5 milioni all’allenatore toscano più bonus legati alla qualificazione in Champions League. La Lazio sarebbe pronta a liberarlo. Sarri però, vorrebbe una risposta definitiva da parte di Aurelio De Laurentiis, un forte segnale. Intanto – conclude il collega – ha già fatto dei nomi al Ds Manna: Rafa Marin (che gli ricorda Albiol), Beukema, Lang e Vergara. Più complicata invece la pista Allegri, che vorrebbe rimanere al Milan.