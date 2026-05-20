Moretto – Sarri diviso tra Napoli e Atalanta. Gli azzurri seguono anche Allegri e Grosso

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di calciomercato, ha svelato alcune novità di mercato sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Tra gli argomenti, si è parlato anche a proposito della situazione allenatore in casa Napoli. Secondo quanto da lui svelato, gli azzurri seguono

“Sarri? Non c’è solo il Napoli, ma anche l’Atalanta ed è una pista calda, con il club che spinge molto forte. Dopo il cambio di direzione sportiva, si avvia a cambiare tecnico. Maurizio è il primo nome di Giuntoli, ci sono trattative abbastanza avanzate. Sarri è tra il ritorno a Napoli e la tentazione Bergamo, che al momento sembra più convinta. Gli azzurri non seguono solo Sarri, in lista c’è Allegri, così come Fabio Grosso. Ci sono anche degli outsider. La decisione di Conte era nell’aria, è da mesi che ne parliamo. Quest’anno, rispetto alla stagione scorsa, si erano creati tutti i presupposti. Lo ha raccontato lo stesso tecnico”.