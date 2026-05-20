Il Mattino – Sarri tentenna, è sorpreo dal fatto che non ci sia stato un contatto diretto di ADL. La situazione

Maurizio Sarri non ha ancora dato una risposta al Napoli. L’allenatore della Lazio, riporta Il Mattino, tentenna poiché ha due dubbi. Il primo riguarda il forte interesse dell’Atalanta, lì dove ritroverebbe Cristiano Giuntoli. Il secondo, riguarda invece l’assenza di contatti diretti con Aurelio De Laurentiis, nonostante ci sia poca distanza tra le rispettive abitazioni. Intanto, il patron del Napoli valuta la pista Allegri. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Maurizio Sarri darà una risposta al Napoli in queste ore, tra oggi e domani: dopo aver parlato con la moglie Marina e con lo staff tecnico, che oggi rivede a Formello. Ma tentenna. Non poco. Perché c’è l’Atalanta del ds Giuntoli che ha formalizzato una proposta e perché è sorpreso dal fatto che non ci sia stato ancora un contatto diretto con De Laurentiis, nonostante la sua abitazione romana e la sede della Filmauro a Piazza Venezia, siano distanti appena 20 minuti d’auto. Sono dettagli che lo lasciano sulla graticola. Insomma, ancora un poco e Sarri farà sapere la sua decisione. Ma intanto non sembra essere più una corsa tutto da solo del tecnico di Figline per il dopo-Conte. Perché De Laurentiis è andato alla carica, in queste ore, prepotentemente, di Massimiliano Allegri, uno dei suoi più cari pupilli. Operazione che non è semplice e che parte da un presupposto: la separazione a fine stagione tra Max e il Milan. Probabile ma non scontata. Perché Allegri è sotto-contratto e il suo destino dipende anche dalle scelte societarie dei rossoneri. E per prima cosa c’è l’apertura totale di Allegri. C’è un vecchio cordone che lega il presidente del Napoli e l’allenatore livornese e in queste ore, capito che non c’è nulla da fare per convincere Conte a restare (e forse, neppure tutta questa voglia di convincerlo), il Napoli ha iniziato a pieno ritmo le proprie consultazioni”.