Il Mattino – Conte e Di Lorenzo hanno organizzato una braciata a Castel Volturno per domani

L’addio di Antonio Conte al Napoli sembra ormai imminente. E con esso, si avvicina l’ultimo saluto allo spogliatoio. Oggi, ritroverà la squadra a Castel Volturno per preparare la sua ultima partita in azzurro contro l’Udinese. Per domani, riporta Il Mattino, capitan Di Lorenzo ha organizzato una braciata insieme al tecnico.

“Oggi troverà la squadra a Castel Volturno. Probabilmente è arrivato il momento di dire ai giocatori quello che hanno saputo in queste ore: non ha più senso giocare con il futuro, palleggiare con le parole. Il mistero è svanito: è finita un’era. Quella di Conte. Prima di dirsi addio, Di Lorenzo e il tecnico hanno deciso persino di organizzare una braciata a Castel Volturno. Lo faranno domani. Si avvicina il momento in cui Conte dovrà dirlo al suo spogliatoio, dopo aver tenuto riservatissimo persino con Oriali e il suo staff, la decisione”.