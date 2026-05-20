Il Mattino – Conte e De Laurentiis, sarà un gentlemen agreement. Il tecnico non chiederà la buonuscita

Antonio Conte ed Aurelio De Laurentiis sono prossimi alla separazione. Ma stavolta non ci saranno scontri, anzi, sarà un gentlemen agreement, come riporta Il Mattino. Il patron ha sperato fino all’ultimo in un ripensamento che non c’è stato. Lo stesso divorzio si preannuncia tranquillo, in quanto l’allenatore non richiedera la buonuscita. Di seguito, ecco quanto raccontato.



“E con De Laurentiis che ha sperato in un ripensamento. Nulla da fare, ha detto al presidente che andrà via. E lo farà. Quello tra lui e il Napoli stato un matrimonio principesco: spese sontuose e risultati indimenticabili. Ma non sarà sfarzoso il divorzio. Perché Conte rinuncia al terzo anno di ingaggio (per sé i il suo staff) e ha già raggiunto un’intesa per la risoluzione consensuale del contratto. Si sa che le separazioni sono una faccenda amara e dolorosa: ma in questo caso, non si bada al denaro, non ci sono buonuscite o penali. Né Conte né De Laurentiis dimenticano l’amore che si sono scambiati: sarà una specie di gentlemen agreement, una stretta di mano e via. Ognuno per la propria strada. Mai come nei due anni di Conte, De Laurentiis ha rispettato quello che recitavano gli accordi con il proprio allenatore: ha lasciato carta bianca nella gestione sportiva, nella comunicazione e nel controllo di Castel Volturno. Se non è intervenuto durante la stagione è proprio per rispettare l’accordo con Conte. Ha parlato a Los Angeles, ma in un contesto speciale”.