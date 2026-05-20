Gazzetta – De Bruyne è intenzionato a rimanere a Napoli. Il messaggio

Kevin De Bruyne ha intenzione di rimanere a Napoli. Per lui, quella che sta per concludersi è una stagione segnata dal grave infortunio al bicipite femorale. Nella prossima però, ha intenzione di ribadire che il suo presente è all’ombra del Vesuvio. Ne parla oggi l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

“Ma l’oro di Napoli è anche (soprattutto) nella eleganza di Kevin De Bruyne, un dono della scorsa estate – a parametro zero ma a dieci lordi alla firma, da pagare in due anni e quindi da finire di saldare proprio in questa estate – negato a De Laurentiis e al Maradona per mesi quattro: un post sui social a volte sembra divagazione del momento, ma se a sette giorni dalla partenza per il Mondiale (e per le vacanze della famiglia) decidi di far vedere la nuova cucina montata in giardino, c’è l’intenzione vera di mostrare quale siano le intenzioni. Il futuro di De Bruyne è qui e il passato, in cui pure pubblicamente qualcosa con Conte è accaduta, resta dentro agli archivi, accantonato in un angolino, con il fotogramma dell’espressione al momento della sostituzione di Milano e anche l’amarezza per essere uscito così presto dall’Etihad, dopo una accoglienza da pop star”.