Gazzetta – Conte è pronto per il ritorno in Nazionale. Ma tanto dipenderà dalle elezioni del 22 giugno

Antonio Conte è un candidato forte come nuovo Ct della Nazionale. Il tecnico del Napoli, prossimo alla separazione con Aurelio De Laurentiis, sarebbe pronto a tornare lì dove è già stato nel biennio 2014-16. Tanto però, dipenderà dalle elezioni per il nuovo presidente della Figc, che si terranno il prossimo 22 giugno. Intanto, sullo sfondo appaiono profili come quelli di Mancini, Allegri e Gasperini, oltre alla suggestione Pep Guardiola. Di seguito, ecco quanto riportato da La Gazzetta dello Sport.

“Conte ha fatto il giro largo, è andato e tornato due volte dall’Inghilterra come su un volo di linea. Chelsea, Inter, Tottenham, Napoli. Tremilaseicento giorni dopo, si è liberato a zero dal club di Aurelio De Laurentiis ed è pronto per tornare in Nazionale. Candidati alternativi? Beh, Roberto Mancini, che accetterebbe con piacere. Pep Guardiola per chi vuole sognare. Quanto ad Allegri e Gasperini, prima è il caso di capire che cosa accadrà con i loro club nella volata Champions. Il futuro della Nazionale è ancora da scrivere le variabili non mancano ma Antonio Conte è un candidato forte. Parecchio passerà dalle elezioni federali del 22 giugno su cui molto si è scritto: i numeri a favore di Giovanni Malagò, il dibattito sull’ineleggibilità dopo l’esperienza da presidente del Coni, il testa a testa con Giancarlo Abete. Il fatto che il voto sul nuovo presidente federale arrivi a Mondiale iniziato, con le squadre quasi pronte alla nuova stagione, avrà un peso. Conte è disponibile, lo ha detto lui”.