Gazzetta – ADL e Manna rimettono al centro Lobotka. Aria di rinnovo?

Il Napoli ha ribadito a Stanislav Lobotka la sua centralità nel progetto. Il regista slovacco, dunque, si appresta ad essere ancora protagonista in azzurro. Forse, con un ulteriore rinnovo in vista. Ne parla l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

“Stanislav Lobotka ha un contratto che scadrebbe nel 2027, con opzione per il rinnovo e clausola da 25 milioni di euro – esercitabile entro la metà di luglio – per liberarsi eventualmente soltanto per approdare in qualche club straniero: a Sarri (o ad Allegri, eventualmente) un regista di quel livello aiuta a spostare i valori e a starsene tranquilli e ora che si procede per la restaurazione parziale di un gruppo che convince chiunque, la regia è già stata assegnata. Ma De Laurentiis e Manna si sono spinti oltre, a «Lobo» hanno ribadito proprio ieri la sua centralità all’interno del Napoli e per dimostrare che quelle non potevano essere parole lanciate al vento, hanno accennato alla possibilità di un rinnovo: tempo ce n’è, volontà pure – e parecchia – e dunque ci sarà da capire gli sviluppi d’un mercato che non dovrebbe costringere a spostamenti né in campo né fuori”.