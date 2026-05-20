Cheddira, l’agente: “Obbligo di riscatto in caso di salvezza? No, c’è solo il diritto”

Scritto da:
Elia Falco
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fonte foto: Instagram @walo_98

Bruno Di Napoli, agente di Walid Cheddira, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tuttomercatoweb. Tra gli argomenti, si è soffermato anche a proposito della questione riguardante un possibile riscatto da parte del Lecce, squadra in cui attualmente milita il calciatore di proprietà del Napoli. Di seguito, la sua risposta a riguardo.

Non c’è alcuna clausola nascosta o obbligo di riscatto in caso di salvezza, ma solo il diritto di riscatto?
No, solo il diritto di riscatto. Altre squadre in A ci avevano proposto l’obbligo di riscatto in caso di salvezza. Abbiamo dato prorità all’importanza della piazza di Lecce e soprattutto al fatto che ci fosse un allenatore, Di Francesco, che credesse in lui. Non abbiamo pensato e non stiamo pensando ad altro che a questo ed alla salvezza del Lecce”.

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