Cheddira, l’agente: “Obbligo di riscatto in caso di salvezza? No, c’è solo il diritto”

Bruno Di Napoli, agente di Walid Cheddira, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tuttomercatoweb. Tra gli argomenti, si è soffermato anche a proposito della questione riguardante un possibile riscatto da parte del Lecce, squadra in cui attualmente milita il calciatore di proprietà del Napoli. Di seguito, la sua risposta a riguardo.

Non c’è alcuna clausola nascosta o obbligo di riscatto in caso di salvezza, ma solo il diritto di riscatto?

“No, solo il diritto di riscatto. Altre squadre in A ci avevano proposto l’obbligo di riscatto in caso di salvezza. Abbiamo dato prorità all’importanza della piazza di Lecce e soprattutto al fatto che ci fosse un allenatore, Di Francesco, che credesse in lui. Non abbiamo pensato e non stiamo pensando ad altro che a questo ed alla salvezza del Lecce”.