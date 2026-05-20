CdS – Sarri, il Napoli prepara il contratto. Occhio all’Atalanta e alle richieste di Lotito

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport scrive a proposito dell’interesse del Napoli per Maurizio Sarri, tra i principali candidati a rimpiazzare Antonio Conte. Secondo quanto riportato, la società avrebbe offerto 2 anni di contratto con opzione per il terzo, con tanto di promessa di acquisto di Mario Gila, suo pupillo alla Lazio. C’è però da battere la concorrenza dell’Atalanta – forte dell’ingaggio del Ds Cristiano Giuntoli – e da accontentare le richieste di Claudio Lotito. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Lo stato della restaurazione è questo: il Napoli ha lavorato su Sarri, ha accelerato quando Conte ha comunicato la sua intenzione di interrompere il rapporto con un anno di anticipo e alla fine ha confezionato una proposta ritenuta soddisfacente. Ribadita fino a ieri con i dovuti ritocchi: allenatore accontentato su tutto, anche sugli ultimi aspetti in bilico (tipo certi dettagli relativi allo staff). Contratto: 2 anni più opzione per il terzo.Tra l’altro, il primo regalo potrebbe essere l’acquisto di Mario Gila, il totem della sua difesa alla Lazio, valutazione 25 milioni o giù di lì. E poi allenerebbe De Bruyne, Rrahmani, Lobotka, Alisson, Neres, Hojlund: giocatori che sembrano perfetti per il suo 4-3-3. La proposta contrattuale della Dea è simile, anche se a Napoli giocherebbe in Champions e a Bergamo in Conference, ma il progetto prospettato da Giuntoli è allettante. All’Atalanta sanno fare calcio. E Sarri è finito nella morsa di due vecchi amici di altri tempi: Aurelio e Cristiano. Particolare non trascurabile è che Maurizio deve liberarsi: con la Lazio ha un contratto fino al 2028 e Lotito è un osso durissimo. Un tecnico con la sua esperienza e i suoi trascorsi, soprattutto dopo una stagione da incubo, ha necessità di riflettere. De Laurentiis, però, vuole scrivere il futuro a stretto giro, anche perché a inizio giugno partirà per gli Stati Uniti e immagina di infilare in valigia programmi definiti. La risposta è attesa quanto prima. Meglio oggi che domani, se dipendesse dal presidente del Napoli”.