CdS – Non solo Sarri, Allegri pista viva per il Napoli. Sullo sfondo Italiano

Non c’è solo Maurizio Sarri all’attenzione di Giovanni Manna. Il Ds partenopeo, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, non ha intenzione di farsi trovare impreparato all’addio di Antonio Conte. Rimane viva la pista che porta a Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, così come non è tramontata quella per Vincenzo Italiano, nonostante i passi indietro. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Nel frattempo Manna fa da collante, gestisce e dosa. E contemporaneamente, da manuale del direttore sportivo, tesse le tele alternative: la certezza è che il club non si farà trovare spiazzato, mai. E così la pista che porta a Massimiliano Allegri continua a essere assolutamente viva: la sua storia con il Milan è in un periodo confuso e un anno fa era già pronto a saltare in sella al posto di Conte. Nei giorni in cui Antonio pareva a un centimetro dal trasloco. Sullo sfondo, ora più staccato dopo i passi compiuti ieri, c’è Vincenzo Italiano, a sua volta alle prese con i nodi bolognesi”.