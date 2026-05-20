CdS – Napoli, numerosi i rientri dai prestiti. Per tutti futuro da definire

Quanti elementi in prestito! Il Napoli, riporta Il Corriere dello Sport, è pronto a riabbracciare diversi elementi nel prossimo ritiro estivo. Per tutti, il futuro è un rebus. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Lucca è partito in prestito a gennaio ma non verrà riscattato. Non è stata fortunata la sua avventura in Premier, al Nottingham Forest, e rientrerà alla base al pari di Marianucci che ha collezionato, da gennaio, dieci presenze al Torino. Dal Villarreal tornerà Rafa Marin: anche per lui, futuro tutto da definire. Poi, con loro, ecco un folto elenco di giocatori pronti ad affacciarsi sul mondo Napoli, aspettando novità e indicazioni sul domani: tra questi anche vecchie conoscenze post terzo scudetto (come Cajuste o Lindstrom), oppure Folorunsho che il Cagliari non riscatterà, così come Ngonge che quest’anno si è diviso, sempre in prestito, tra Torino ed Espanyol. Curiosità anche per il destino del classe 2006 Rao e per Hasa che hanno fatto benissimo in B con Bari e Carrarese. Tornerà anche Ambrosino, da gennaio al Modena“.