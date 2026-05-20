CdS – Lang tornerà a Napoli per rilanciarsi. Con Sarri diventerebbe una risorsa preziosa

Noa Lang pronto a rilanciarsi con Maurizio Sarri? L’olandese, racconta Il Corriere dello Sport, è tornato alla base dopo aver vinto lo scudetto con il Galatasaray. Qui, rimarrà per rilanciarsi, magari alla guida del tecnico toscano. Dunque, sarà compito del nuovo allenatore deciderne le sorti.

“Lang è tornato in città. Dopo il trionfo per lo scudetto con il Galatasaray, il terzo campionato vinto di fila dopo i due al Psv prima di trasferirsi in Italia, l’olandese si gode ora qualche giorno di vacanza prima di pensare al futuro. E alla prossima stagione. Intanto tornerà al Napoli dopo la fine del prestito in Turchia. Non verrà riscattato e dunque sarà reintegrato in rosa. Poi, cosa accadrà? Se dovesse arrivare Sarri, Noa resterà per rilanciarsi. Potrebbe diventare una risorsa preziosa immaginandolo nel tridente offensivo in quello che oggi è il ruolo di Alisson. Con i tanti impegni e lo spazio a sinistra che inevitabilmente andrà a crearsi, non sarebbe difficile pensare che Sarri potrebbe valorizzarlo come ha spesso fatto in passato con i suoi esterni. Ma Lang è solo uno dei tanti giocatori del Napoli pronti a rientrare dai vari prestiti. Toccherà al nuovo allenatore, in attesa di novità, deciderne le sorti”.