Biasin: “Prima telefonata di ADL a Inzaghi che ha rifiutato! Nuovo allenatore? Occhio alla pista straniera…”

Fabrizio Biasin, giornalista, ha scritto a proposito del valzer di panchine della Serie A su Tuttomercatoweb. Tra gli argomenti, si è parlato dell’imminente separazione tra il Napoli e di Antonio Conte, oltre che delle mosse del presidente Aurelio De Laurentiis per individuare il suo successore. Di seguito, le sue parole.

1) Conte e DeLa si sono detti addio. In pace, pare. La risoluzione è consensuale, i termini economici dell’“uscita” ancora da chiarire. La certezza è una sola: Napoli avrà un nuovo condottiero.

2) La prima telefonata di patron De Laurentiis è stata fatta a Simone Inzaghi. L’ex guida di Lazio e Inter ha gentilmente declinato. Aurelio tornerà alla carica? Forse. Di sicuro si è cautelato con una serie di ulteriori abboccamenti: Sarri c’è, Italiano c’è. Basta? Occhio alla pista straniera…

3) Sarri piace assai anche a Giuntoli, prossimo dirigente atalantino. E Palladino? L’addio alla Dea è certo.