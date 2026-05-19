Tuttomercatoweb: “Niente buonuscita per Conte ed il suo staff”

La separazione tra mister Conte ed il Napoli è ormai prossima all’ufficialità, con il Napoli già al lavoro per trovare l’erede del mister salentino.

Tuttomercatoweb ha sottolineato come non ci sarà alcuna buonuscita per il mister ex Inter e Juve e tutto il suo staff, con Conte in pole position per il ruolo di commissario tecnico della Nazionale Italiana dopo il flop alle qualificazioni mondiali.

La decisione sarà presa solo a seguito dell’elezione del prossimo presidente federale con Giovanni Malagò in vantaggio su Giancarlo Abete, dovesse vincere Malagò ci sarebbe Conte sulla panchina azzurra.