Successore Conte – Ci sono due preferiti e un alternativa: la situazione

L’addio di Antonio Conte al Napoli pare ormai certo, mentre ci sono ancora tanti dubbi sull’eventuale successore. Tanti i nomi in orbita Napoli, ma la Gazzetta dello Sport riduce la rosa a due candidati: Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri. Entrambi legati da un contratto con Lazio e Milan, ma due situazioni diverse. Il primo parlerà con Lotito a fine stagione ed é più probabile che venga liberato, il secondo, con la qualificazione Champions, scatterebbe il rinnovo fino al 2028 e difficilmente lascerà la guida dei rossoneri dopo un solo anno. Sono attese novità la prossima settimana dopo l’ultima giornata di Serie A. Resta viva l’ipotesi Fabio Grosso, al momento solo un alternativa qualora queste due operazioni non andassero in porto.