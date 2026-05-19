Pedullà: “Napoli e Atalanta su Sarri”: gli aggiornamenti

La stagione 2025-2026 è agli sgoccioli ed è già iniziato il toto allenatori, soprattutto nelle panchine delle big di Serie A.

Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia ha dato aggiornamenti in merito alla panchina del Napoli, dopo la separazione con Antonio Conte: “Napoli e Atalanta hanno messo sul tavolo un contratto biennale, ma con differenze sostanziali sul piano economico: la proposta della Dea risulta più alta rispetto ai 2,7 milioni più bonus offerti da Aurelio De Laurentiis. Inoltre il club orobico potrebbe allungare ulteriormente la durata del contratto proposto al toscano.

Sarri deve decidere. Da un lato il Napoli gli consentirebbe di avere una squadra già strutturata e competitiva, l’Atalanta gli garantirebbe invece la possibilità di avviare un nuovo ciclo tecnico. Maurizio Sarri ha atteso la decisione sul possibile divorzio da Conte prima di entrare nel vivo delle valutazioni. Ora è pronto a sciogliere le riserve a stretto giro”.