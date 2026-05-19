Marinozzi: “Le caratteristiche del sostituto di Conte devono essere queste”

Il giornalista Andrea Marinozzi ha commentato la separazione tra mister Conte ed il Napoli, sottolineando le caratteristiche dell’erede del mister ex Juve: “Più che fare nomi cerchiamo le caratteristiche che deve avere: valorizzare i giocatori, dare un’impronta di gioco in base alla rosa, gestire bene il doppio impegno e crescere insieme, cosa che nel nostro calcio non si vede spesso. Come il Napoli quando scelse proprio Sarri. A me piacerebbe un nome straniero, un mix con il nostro calcio per mostrare che c’è un’altra strada. C’è anche la figura di Thiago Motta, che ha avuto difficoltà di spogliatoio ma questa Juve rispolvera la sua figura perché evidentemente non era lui il problema, ma la squadra senza costrutto. I nomi che girano sono una possibilità, ma queste sono le caratteristiche”.