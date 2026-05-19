Il Napoli arriva secondo se…tutte le combinazioni possibili

Siamo ormai vicinissimi alla fine del campionato, poiché manca una sola giornata al termine della Serie A 2025/2026. Per il Napoli la stagione è stata particolarmente tribolata: tra acquisti che hanno reso sotto le aspettative, tantissimi infortuni e partite approcciate male, la squadra di Conte non hai mai potuto concretamente lottare per lo Scudetto. Resta, come obiettivo, un 2° posto aritmetico da guadagnare nell’ultima gara casalinga contro l’Udinese.

In attesa di capire come si chiuderà il campionato attraverso i risultati calcio live di questo weekend, ecco tutte le combinazioni possibili affinché il Napoli arrivi effettivamente 2° in graduatoria al termine dell’annata.

Napoli secondo se vince o pareggia

La combinazione più lineare è anche la più forte: se il Napoli batte l’Udinese, chiude a 76 punti e conserva il secondo posto senza dover guardare gli altri campi. Milan e Roma, anche vincendo, arriverebbero al massimo a 73.

Stesso discorso in caso di pareggio: il Napoli salirebbe a 74 punti, quota irraggiungibile per Milan e Roma. Anche con una vittoria di entrambe le inseguitrici, gli azzurri resterebbero un punto sopra. In termini pratici, quindi, al Napoli basta non perdere per essere certo del secondo posto.

Napoli secondo anche se perde: ecco come

Se il Napoli perde con l’Udinese, resta fermo a 73. A quel punto bisogna guardare soprattutto al Milan. Se i rossoneri non battono il Cagliari, il Napoli resta secondo in ogni caso: con un pareggio il Milan arriverebbe a 71, con una sconfitta resterebbe a 70. La Roma potrebbe anche vincere e agganciare gli azzurri a 73, ma in quel caso il Napoli sarebbe comunque davanti per gli scontri diretti favorevoli.

Quindi: Napoli ko, Milan non vittorioso, Roma vincente. Anche così, Napoli secondo. Napoli ko, Milan non vittorioso, Roma pareggiante o sconfitta. Napoli secondo ancora più comodamente. Il vero spartiacque, dunque, non è la Roma: è il Milan.

Il caso più delicato: il Napoli perde e il Milan vince

Se il Napoli perde e il Milan vince, le due squadre arrivano entrambe a 73 punti. Gli scontri diretti non bastano a separarle: 2-1 Milan all’andata, 1-0 Napoli al ritorno. Pari punti negli scontri diretti, pari differenza reti negli scontri diretti. Si passa allora alla differenza reti generale.

Qui entra in gioco il margine dei risultati. Il Napoli parte da +21, il Milan da +19. Una sconfitta azzurra peggiora la differenza reti del Napoli; una vittoria rossonera migliora quella del Milan. La somma tra il margine della vittoria del Milan e il margine della sconfitta del Napoli è decisiva.

Se il Milan vince con due o più gol di scarto, oppure se il Napoli perde con due o più gol di scarto, il Milan supera il Napoli nella differenza reti generale. In quel caso gli azzurri non chiuderebbero secondi.

Se invece il Milan vince di un gol e il Napoli perde di un gol, la differenza reti generale diventa pari. Esempio: Napoli da +21 a +20, Milan da +19 a +20. A quel punto decide il numero totale di gol segnati in questa Serie A. Il Napoli parte da 57 reti fatte, il Milan da 52: cinque gol di vantaggio per gli azzurri.

Tradotto: con il Napoli sconfitto di misura e il Milan vincente di misura, il Napoli resta secondo se conserva un vantaggio nei gol segnati totali. Nella maggior parte dei risultati “normali” accadrebbe: per esempio, Napoli-Udinese 0-1 e Milan-Cagliari 1-0, 2-1, 3-2 o 4-3 lascerebbero il Napoli davanti per reti realizzate. Con Napoli-Udinese 0-1 e Milan-Cagliari 5-4, invece, le due squadre finirebbero pari anche nei gol segnati: a quel punto si arriverebbe al sorteggio. Con un Milan-Cagliari 6-5 e Napoli-Udinese 0-1, il Milan sarebbe davanti per maggior numero di reti segnate.

Cosa succede se il Napoli perde e vincono sia Milan sia Roma

Nel caso in cui il Napoli perda e vincano sia Milan sia Roma, si avrebbe un arrivo a tre a quota 73. Qui la Roma non sarebbe il principale pericolo per il Napoli, perché negli scontri diretti complessivi contro azzurri e rossoneri resterebbe dietro. La vera sfida, anche in una classifica avulsa a tre, tornerebbe a essere tra Napoli e Milan.

Il Napoli sarebbe quindi secondo solo alle stesse condizioni del duello con il Milan: sconfitta azzurra di un gol, vittoria rossonera di un gol e vantaggio azzurro nel totale dei gol segnati. Se invece la somma dei margini produce un sorpasso del Milan nella differenza reti generale, il secondo posto andrebbe ai rossoneri. Se tutto resta pari anche nei gol segnati, si arriverebbe al sorteggio previsto dal regolamento.