Braglia: “Al Napoli vedo bene Italiano”

Scritto da:
Nicola Penta
-
Bologna-Juventus, le scelte ufficiali: David ancora dal 1', Italiano sceglie Dallinga

L’ex portiere Simone Braglia, nel corso della trasmissione “Maracanà” ha esposto il suo pensiero sul prossimo allenatore del Napoli: “Alcuni allenatori sono superati. Il calcio si modernizza sempre di più. Nessuno dimentica il passato, ma critico il modo di allenare di oggi. Avanti la new generation, da Chivu a Grosso, passando per De Rossi e Fabregas, che valorizzano le squadre e danno un’identità. Detto questo, ci sono allenatori datati che dimostrano di saper cambiare, vedi Ancelotti e Gasperini, che hanno saputo modernizzarsi per riuscire ad arrivare ai propri obiettivi. Conte, Allegri e Sarri, se fossi le proprietà, li scarterei tutti. Ci vuole un cambio generazionale. Comunque in Nazionale vedo Allegri, al Milan magari una grossa sorpresa come De Rossi, mentre al Napoli Italiano”.

Articolo precedenteAlvino: “De Laurentiis ha due nomi in testa per il dopo Conte”

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE