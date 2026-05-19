Braglia: “Al Napoli vedo bene Italiano”

L’ex portiere Simone Braglia, nel corso della trasmissione “Maracanà” ha esposto il suo pensiero sul prossimo allenatore del Napoli: “Alcuni allenatori sono superati. Il calcio si modernizza sempre di più. Nessuno dimentica il passato, ma critico il modo di allenare di oggi. Avanti la new generation, da Chivu a Grosso, passando per De Rossi e Fabregas, che valorizzano le squadre e danno un’identità. Detto questo, ci sono allenatori datati che dimostrano di saper cambiare, vedi Ancelotti e Gasperini, che hanno saputo modernizzarsi per riuscire ad arrivare ai propri obiettivi. Conte, Allegri e Sarri, se fossi le proprietà, li scarterei tutti. Ci vuole un cambio generazionale. Comunque in Nazionale vedo Allegri, al Milan magari una grossa sorpresa come De Rossi, mentre al Napoli Italiano”.