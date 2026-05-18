Serie A, ufficiali anticpi e posticipi della trentottesima giornata: data e orario di Napoli-Udinese

La Lega Serie A ha appena reso noti gli orari della trentottesima e ultima giornata. Il Napoli, svincolatosi dall’obbligo di contemporaneità in quanto aritmeticamente qualificato, chiuderà la sua stagione giocando domenica 24 maggio alle ore 18:00 contro l’Udinese al Maradona. Di seguito, il calendario completo della giornata conclusiva del torneo.
22/05/2026 (Venerdì) – Ore 20.45: Fiorentina – Atalanta (DAZN)
23/05/2026 (Sabato) – Ore 18.00: Bologna – Inter (DAZN)
23/05/2026 (Sabato) – Ore 20.45: Lazio – Pisa (DAZN/SKY)
24/05/2026 (Domenica) – Ore 15.00: Parma – Sassuolo (DAZN)
24/05/2026 (Domenica) – Ore 18.00: NAPOLI – Udinese (DAZN)
24/05/2026 (Domenica) – Ore 20.45: Cremonese – Como (DAZN)
24/05/2026 (Domenica) – Ore 20.45: Lecce – Genoa (DAZN/SKY)
24/05/2026 (Domenica) – Ore 20.45: Milan – Cagliari (DAZN)
24/05/2026 (Domenica) – Ore 20.45: Torino – Juventus (DAZN/SKY)
24/05/2026 (Domenica) – Ore 20.45: Verona – Roma (DAZN)