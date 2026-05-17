Venerato: “Conte-De Laurentiis scelta condivisa”

Ciro Venerato, esperto di mercato della RAI ha portato aggiornamenti in merito alla situazione panchina del Napoli: ““Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis si sono già detti tutto, non hanno nulla da dirsi. Lontano da cronisti indiscreti, i due hanno definito il futuro prossimo. Lo comunicheranno a fine stagione. Il resto lascia spazio a deduzioni e interpretazioni soggettive.

Se Conte e Aurelio De Laurentiis avessero deciso di proseguire il rapporto perché non dirlo subito? Evitando chiacchiericci di mercato che potevano minare le serenità dello spogliatoio? Più logico supporre l’interruzione del rapporto un anno prima della scadenza. L’altra certezza che abbiamo e che stavolta non registreremo veleni. Il rapporto umano tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte proseguirà comunque vada. Perché ci risulta che la scelta fatta è condivisa tra le parti“.