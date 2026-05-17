Sky, Modugno – ” McTominay? Pochi alti quest’anno, è meno travolgente”

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, nel corso della trasmissione “Giochiamo D’Anticipo” su Televomero, ha compiuto un’analisi in merito alla prossima partita del Napoli e non solo. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Pisa-Napoli alle 12? C’è un aspetto che a me preme: se parliamo di calcio, parliamo di una giornata potenzialmente decisiva, nella quale ci sono squadre che si giocano prospettive, soldi e una stagione intera a un orario biologicamente atipico. Si potrebbe dire che è un orario da Conte. La prestazione sarà uguale? Non lo so, è molto soggettivo”.

Il giornalista si è anche soffermato sul rendimento di Scott McTominay in questa stagione: “Quello dell’anno scorso è stato devastante, mentre quest’anno di picchi impressionanti ne ho visti pochini. Il McTominay travolgente dell’anno scorso lo hai visto poco quest’anno”.