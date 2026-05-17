Pisa-Napoli, formazioni ufficiali

È tutto pronto per Pisa-Napoli, sfida fondamentale nella corsa agli obiettivi stagionali degli azzurri. Antonio Conte ha sciolto gli ultimi dubbi e ha scelto l’undici titolare per affrontare la trasferta, affidandosi ai suoi uomini chiave in una gara da non sbagliare. Di fronte ci sarà un Pisa pronto a giocarsi le proprie carte davanti al pubblico di casa, con il tecnico che ha definito la formazione per provare a mettere in difficoltà il Napoli.

Di seguito le formazioni ufficiali della partita:

Pisa (3-4-2-1): Semper; Caracciolo, Canestrelli, Calabresi; Angori, Aebischer, Akinsanmiro, Leris;Hojholt, Moreo; Stoijkovic

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Buongiorno, Rrahmani, Di Lorenzo; Spinazzola, McTominay, Lobotka, Gutierrez; Santos, Elmas; Hojlund