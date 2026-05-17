Napoli, Conte scioglie gli ultimi dubbi: pronta la formazione per Pisa

Antonio Conte sembra avere le idee quasi completamente chiare in vista della sfida contro il Pisa. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico del Napoli avrebbe ormai definito gran parte dell’undici titolare, con un solo vero dubbio ancora aperto.

La scelta riguarda soprattutto l’assetto difensivo e la gestione delle corsie esterne. Conte starebbe infatti valutando due opzioni: schierare Beukema come braccetto con Di Lorenzo largo sulla fascia destra, oppure arretrare il capitano nella linea a tre inserendo contemporaneamente Spinazzola e Gutierrez sugli esterni.

Per il resto, la formazione appare già delineata, con Milinkovic-Savic tra i pali, Rrahmani e Buongiorno al centro della difesa, Lobotka e McTominay in mediana e il tandem De Bruyne–Alisson Santos alle spalle di Hojlund. Sul fronte Pisa, invece, i principali dubbi riguardano il centrocampo, dove Hiljemark deve ancora scegliere tra diverse soluzioni per completare la linea mediana.

Pisa (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Akinsanmiro, Hojholt, Vural, Angori; Moreo, Stojilkovic.

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund.