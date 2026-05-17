Marino a Sportitalia – “Non vedo più la squadra di Conte da quando ci sono stati gli infortuni, si è perso qualcosa”

Pierpaolo Marino, ex direttore sportivo del Napoli, ai microfoni di Sportitalia ha espresso la sua opinione in merito all’andamento della squadra azzurra in questa stagione, e riguardo le difficoltà emerse nelle ultime settimane. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“La squadra di Conte in tutte le sue sfaccettature non l’ho più vista da quando ci sono stati tutti gli infortuni. Ha dovuto adattare giocatori in altri ruoli, Elmas lo ha messo in qualsiasi posizione e non mi pare un calciatore totale. Sconfitta col Bologna? Gli azzurri hanno giocato da squadra che non sa leggere la partita, non si può perdere il punto che era fondamentale per la Champions in quel modo lì”.