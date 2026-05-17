Llorente: “A Napoli mi sono divertito, con l’arrivo di Gattuso sono andato via”

Fernando Llorente, ex attaccante spagnolo del Napoli e della Juventus nel corso di un’intervista a Il Mattino ha parlato di diversi temi: “Sarà una bellissima giornata di campionato. Mi aspetto una grande Juventus: la qualificazione alla Champions è importante e poi voglio la vittoria del Napoli con il Pisa. Sono le mie due ex squadre e non smetto mai di fare il tifo per loro.

A Prime Video ho avuto la possibilità di intervistare anche Antonio Conte. Sicuramente all’inizio mi faceva strano perché abbiamo sempre avuto un rapporto importante e abbiamo vissuto tante cose belle insieme. E allora cerco sempre di parlarci con la massima naturalezza. Conte è un fenomeno. Per come prepara la partita è davvero un fuoriclasse. Mi ha aiutato tantissimo a ha tirato fuori il meglio di me. Ti fa lavorare moltissimo. Ti tiene sempre in forma e il suo gioco mi piaceva tanto perché verticalizza subito sulla punta. Anche Hojlund ho visto che ne sta traendo grosso vantaggio.

A Napoli ho vissuto un bellissimo momento, soprattutto all’inizio con Ancelotti in panchina. In quei mesi mi sono divertito tantissimo. In particolare ricorderò sempre il gol che ho segnato contro il Liverpool in Champions: è stata un’emozione fortissima. Poi con l’arrivo del Covid abbiamo passato un periodo brutto e abbiamo perso la forma. Quei mesi a casa sono stati duri e ritornare in condizione è stato difficile, poi con l’arrivo di Gattuso non ho avuto la possibilità di giocare sono andato via“.