Il Mattino: “Mezzogiorno da Champions”

“Mezzogiorno da Champions”: è questo uno dei titoli scelti da Il Mattino nella prima pagina odierna dedicata al Napoli.
Il quotidiano evidenzia l’importanza della trasferta degli azzurri, impegnati all’ora di pranzo in una sfida fondamentale per consolidare la corsa verso la qualificazione alla prossima Champions League.
La squadra di Antonio Conte è chiamata a conquistare punti pesanti per blindare definitivamente l’obiettivo europeo e affronta un appuntamento delicato in una fase decisiva della stagione. Il Mattino sottolinea così la centralità del match, trasformato in uno snodo cruciale per il finale di campionato del Napoli.