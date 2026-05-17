Il Mattino: Lobotka verso l’addio al Napoli, pronto l’erede

Le prossime partite potrebbero essere tra le ultime di Stanislav Lobotka con la maglia del Napoli. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il centrocampista slovacco sarebbe sempre più vicino alla separazione dal club azzurro dopo sei stagioni vissute da protagonista assoluto.
La possibilità di cambiare squadra, mai del tutto esclusa negli ultimi anni, sarebbe tornata concreta in vista della prossima estate. Sul giocatore resta valida una clausola rescissoria da 25 milioni di euro, esercitabile entro metà luglio, dettaglio che potrebbe facilitare eventuali trattative.
Nel frattempo, il Napoli si starebbe già muovendo per individuare il possibile sostituto. Il nome in pole sarebbe quello di Billy Gilmour, centrocampista scozzese destinato, nelle idee del club, a raccogliere l’eredità tecnica lasciata da Lobotka in cabina di regia.
Lo slovacco chiuderebbe così un ciclo importante in azzurro, impreziosito dalla conquista di due scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa. Secondo il quotidiano, inoltre, il Napoli non avrebbe intenzione di cedere il giocatore a una diretta concorrente italiana: in caso di addio, Lobotka verrebbe trasferito esclusivamente all’estero.