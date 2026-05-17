Graziani sulla corsa Champions: “Napoli tranquillo”

Nel corso del suo intervento a Radio Sportiva, Ciccio Graziani ha analizzato la corsa alla qualificazione in Champions League, soffermandosi sugli equilibri delle ultime giornate di campionato.

Secondo l’ex attaccante, il Napoli non sarebbe realmente in pericolo nella lotta per l’Europa che conta, grazie al margine accumulato e a un calendario considerato favorevole. Graziani ha invece evidenziato come la vera battaglia riguardi le squadre racchiuse in pochi punti alle spalle degli azzurri.

Nel suo intervento ha sottolineato il grande equilibrio tra Juventus, Milan, Roma e Como, tutte ancora coinvolte in una corsa che potrebbe cambiare volto fino all’ultima giornata. Proprio questa incertezza, secondo Graziani, rende il finale di stagione particolarmente affascinante e ricco di tensione sportiva. La lotta Champions resta quindi apertissima per diversi club, mentre il Napoli appare sempre più vicino al raggiungimento dell’obiettivo europeo.