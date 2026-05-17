Corsa Champions: Oggi si decide tutto!

La corsa alla qualificazione alla Champions League oggi può fornire moltissimi verdetti, almeno per il Napoli, che oggi ha un altro matchpoint per assicurarsi un posto nella prossima edizione della Champions League contro il Pisa, dopo quello sprecato lunedì sera al Maradona contro il Bologna,
La corsa champions può decidersi in questa 37esima giornata, con 5 partite in contemporanea: Pisa – Napoli, Roma – Lazio, Como – Parma, Genoa – Milan e Juventus – Fiorentina ad un orario insolito le 12.00.
Le formazioni delle singole partite sono riportate qui sotto:
PISA – NAPOLI:
Pisa (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Angori, Akinsanmiro, Aebischer, Hojholt, Leris; Moreo, Stojilkovic. Allenatore: Hijlemark.
Napoli (3-4-2-1): Meret; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Elmas, Alisson Santos; Hojlund. Allenatore: Conte.
ROMA – LAZIO:
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Pisilli, Dybala; Malen. Allenatore: Gasperini.
LAZIO (4-3-3): Furlanetto; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Basic, Rovella, Taylor; Cancellieri, Dia, Noslin. Allenatore: Sarri.
COMO – PARMA:
COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Ramon, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Diao, Caqueret, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas
PARMA (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Valenti; Delprato, Ordonez, Keita, Nicolussi Caviglia, Carboni; Strefezza, Pellegrino. Allenatore: Cuesta.
GENOA – MILAN:
GENOA (3-4-1-2): Bijlow; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Ellertsson, Amorim, Malinovskyi, Frendrup; Baldanzi; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Nkunku. Allenatore: Allegri
JUVENTUS – FIORENTINA:
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Locatelli; Conceiçao, McKennie, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Spalletti.
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Parisi, Brescianini, Ndour, Solomon; Piccoli. Allenatore: Vanoli.