Corsa Champions: La situazione a fine primo tempo.

Il Napoli vince 0-2 contro il Pisa, al momento è aritmeticamente qualificato alla.prossima edizione della Champions League, finora decisive la decima rete in campionato messa a segno da Scott McTominay e il gol di testa di Amir Rrahmani.
Il derby di Roma per il momento vede in vantaggio i gialorossi per 1-0, decisivo il gol al 40′ minuto di Gianluca Mancini.
A Torino la Fiorentina, già salva è in vantaggio grazie al gol di Ndour che vale lo 0-1 degli ospiti.
Sugli altri campi (Genoa-Milan e Como-Parma) si resta ancora per il monento sullo 0-0.