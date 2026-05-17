Corriere del Mezzogiorno – Napoli: “Vietato sbagliare”

Trasferta importante per il Napoli di Antonio Conte, atteso all’Arena Garibaldi dalla sfida contro il Pisa di Oscar Hiljemark, già retrocesso in Serie B.
Come evidenzia il Corriere del Mezzogiorno, gli azzurri sono chiamati a conquistare tre punti fondamentali per avvicinare definitivamente la qualificazione alla prossima Champions League. Il quotidiano definisce la gara un appuntamento da non fallire in questo finale di stagione.
Tra le notizie positive per Conte c’è anche il ritorno di Kevin De Bruyne, pronto a dare qualità ed esperienza a una squadra che vuole chiudere il discorso europeo il prima possibile. Il Napoli arriva alla sfida con la consapevolezza di non poter abbassare la tensione, nonostante la differenza di classifica rispetto a un Pisa già matematicamente retrocesso.