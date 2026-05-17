Conte a DAZN prima di Pisa-Napoli: “Bisogna resettare, gara importante”

Prima del calcio d’inizio di Pisa-Napoli, Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare il momento della squadra e le scelte di formazione.

Il tecnico azzurro ha commentato la recente sconfitta contro il Bologna, sottolineando come sia inevitabile la delusione dopo un ko arrivato nel finale: “Inevitabile che non piaccia a nessuno perdere, soprattutto com’è accaduto col Bologna agli ultimi minuti. Bisogna resettare e prepararsi per la partita successiva, che per noi è una partita importante”.

Alla domanda sulle scelte di formazione, tra cui lo spostamento di Di Lorenzo e l’impiego di Elmas, Conte ha risposto in modo sintetico: “Sono scelte normali, di un allenatore che vede la settimana e fa delle valutazioni tecniche”. Il Napoli arriva così alla sfida con l’obiettivo di reagire subito e tornare a conquistare punti fondamentali.