Sky Sport – Ecco le probabili formazioni di Pisa – Napoli

Dopo la brutta sconfitta con il Bologna, il Napoli è obbligato a bloccare il posto Champions nella sfida di domani contro il Pisa già retrocesso. I partenopei infatti non hanno ancora ottenuto la qualificazione aritmetica in Champions League e il mancato match point contro il Bologna tiene senza dubbio ogni possibilità aperta.

Per gli azzurri non andare a giocare la massima competizione europea sarebbe chiaramente un fallimento e dunque non saranno ammessi errori domani. Conte dovrà dunque schierare il miglior 11 titolare a disposizione e far si che la squadra sia mentalmente pronta ad ottenere i tre punti in sicurezza.

Ecco le probabili formazioni di Pisa – Napoli secondo Sky Sport:

Pisa (3-5-2): Semper, Calabresi, Caracciolo, Canestrelli, Lèris, Akinsanmiro, Aebischer, Vural, Angori, Moreo, Stoijlkovic. All. Hiljemark

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola, Lobotka, McTominay, Gutierrez, De Bruyne, Hojlund, A. Santos. All. Conte