Gds – Lucca nel mirino di una squadra di Serie A. Ecco di chi si tratta

Dopo i primi mesi fallimentari a Napoli e l’esperienza ancor più negativa al Nottingham Forest, Lucca tornerà nel capoluogo campano. I partenopei non hanno però intenzione di tenerlo e infatti cercheranno di cederlo nella sessione di mercato estiva.

Come riportato dalla Gazzetta dello sport, tra le squadre interessate all’ex Udinese c’è la Fiorentina che, dopo i soli 16 gol segnati da tutti i suoi attaccanti in questa stagione, cerca nuove soluzioni per la fase offensiva. I viola cercano una punta di fisico, presente in area di rigore e che conosca già il campionato italiano e Lucca è tra i profili principali per poter ricoprire tale ruolo.