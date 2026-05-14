Tuttosport – Pisa-Napoli di lunedì, la Prefettura non ha mai cambiato idea su spostamento del derby

Le decisioni arrivate nella serata di ieri sembrano lasciare pochi dubbi: Pisa-Napoli, così come tutte le partite coinvolte in lotta Champions, si giocheranno lunedì 18 maggio alle ore 20:45. Riporta Tuttosport, per oggi pomeriggio è prevista la sentenza del Tar al ricorso presentato dalla Lega Serie A. Questo però, difficilmente verrà accettato. Di seguito, il racconto.

“Se è un braccio di ferro, la Serie A ne esce con le ossa rotte. Il derby di Roma, nel calendario della Lega, resta per ora a domenica alle 12.30. Con esso, le gare che si porta dietro, il clou della prossima giornata: Pisa-Napoli, Juve-Fiorentina, Genoa-Milan e Como-Parma. È una velleità che, presto o tardi, sfumerà. La Prefettura ha disposto che si giocherà lunedì alle 20.45 e non ha mai cambiato idea. L’ultimo tentativo della Lega è suonato un azzardo: anticipare alle 12, chiedendo di posticipare la finale del singolare maschile degli Internazionali, quella su cui si prevede il maggior afflusso se ci sarà Sinner. Posto che, più della Fitp, la questione coinvolge l’Atp, un po’ come chiedere alla Uefa di spostare una semifinale Champions. Infatti, in serata, dalla Prefettura hanno ribadito picche. Così la Lega ha depositato il ricorso al Tar: le speranze di accoglimento sono minime, storicamente l’ordine pubblico prevale. Il decreto del Tar, chiesto con urgenza, è atteso già in giornata. Alla finestra, i tifosi inferociti e gli allenatori che, di giovedì, non sanno ancora quando giocheranno. Ragionevolezza vorrebbe che, in assenza di novità, nel pomeriggio la Lega si adeguasse, ma finora i toni sono stati quelli di chi vuole andare in fondo”.